Дикого Армана оставили под стражей (это он утверждал, что кыргызстанцы - мародеры)

7 января СМИ Казахстана сообщали о том, что Арман Джумагельдиев задержан.
Казахстанец Арман Джумагельдиев, более известный как криминальный авторитет Дикий Арман, с санкции суда арестован на два месяца. Об этом сообщает Orda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда Нур-Султана.
Задержанный в Казахстане так называемый криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный по прозвищу Дикий Арман, является супругом кыргызстанки Айколь Аликжановой.
Отметим, пользователи соцсетей обвинили Джумагельдиева в разжигании вражды между кыргызским и казахским народом, цитируя его слова о том, что граждане Кыргызстана мародерствуют в Алматы.
7 января СМИ Казахстана сообщали о том, что Арман Джумагельдиев задержан. Известно, что Джумагельдиев был судим, в 2008 году прятался в Кыргызстане от казахского суда и представителей других криминальных группировок. После его задержали в Алматы. Также он выступал в поддержку Нурсултана Назарбаева.
Источник: kaktus.media
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