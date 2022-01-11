Дикого Армана оставили под стражей (это он утверждал, что кыргызстанцы - мародеры)

7 января СМИ Казахстана сообщали о том, что Арман Джумагельдиев задержан.

Казахстанец Арман Джумагельдиев, более известный как криминальный авторитет Дикий Арман, с санкции суда арестован на два месяца. Об этом сообщает Orda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда Нур-Султана.

Задержанный в Казахстане так называемый криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный по прозвищу Дикий Арман, является супругом кыргызстанки Айколь Аликжановой.

Отметим, пользователи соцсетей обвинили Джумагельдиева в разжигании вражды между кыргызским и казахским народом, цитируя его слова о том, что граждане Кыргызстана мародерствуют в Алматы.

7 января СМИ Казахстана сообщали о том, что Арман Джумагельдиев задержан. Известно, что Джумагельдиев был судим, в 2008 году прятался в Кыргызстане от казахского суда и представителей других криминальных группировок. После его задержали в Алматы. Также он выступал в поддержку Нурсултана Назарбаева.

Источник: kaktus.media