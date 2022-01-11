Эксперт про РК: Вспышки протестов будут продолжаться в разных частях страны

Эксперт считает, что последние события в Казахстане показали что население уже устало терпеть расслоение между классами, между олигархической элитой и рабочим классом.

В результате последних событий в Казахстане может усилиться диктатура, но основная проблема – расслоение между богатыми и бедными – останется нерешенной. Таким мнением с "Азаттыком" поделилась профессор Университета национальной безопасности в Вашингтоне Эрика Марат.

Эксперт считает, что последние события в Казахстане показали что население уже устало терпеть расслоение между классами, между олигархической элитой и рабочим классом.

"Конечно, налицо дворцовые интриги, передряги. Но точно заявлять мы не можем, кто и что сделал, так как сейчас мы полагаемся только на слухи. Перекрывается вся информация. Когда существует такой дефицит информации, естественно, развиваются разного рода конспирологические теории. Но опять-таки как думающей публике нам надо с осторожностью относиться к такой конспирологии", - говорит Марат.

По ее мннению, привлечение международного воинского контингента - сил ОДКБ - против невооруженного населения это беспрецедентный поступок со стороны казахстанских властей.

"Конечно, среди населения, возможно, кто-то будет поддерживать силы ОДКБ, кто-то будет видеть возможность для стабильности внутри страны, решение проблем с мародерством, с беспорядками на улицах. Но для большинства населения, мне кажется, это совершенно нежелательный поступок властей, и оно видит в этом попытку властей сохранить собственные привилегии через риск потери суверенитета страны в целом", - считает профессор.

Что касается дальнейшего развития ситуации в РК, то Эрика Марат прогнозирует, что власть в Казахстане установит диктатуру и серьезный контроль над населением.

"Будет предотвращать силой любые попытки мобилизации. Но при этом, конечно, власти не решат более глубинные проблемы, которые стали первопричиной такой национальной мобилизации в Казахстане. Мне кажется, вспышки протестов будут продолжаться в разных частях страны. И перед властями Казахстана сейчас стоит серьезная дилемма, что делать дальше: попытаться выслушать народ и изменить политическое управление, экономическую ситуацию внутри страны или же поддерживать статус-кво, продолжать использовать те же методы, то есть подавлять любые дебаты и протесты", - убеждена она.



Источник: vb.kg