Фото Викрама Рузахунова в кругу семьи и друзей появилось в Сети

Викрам очень, очень, очень вам всем благодарен!
Фото джазового музыканта Викрама Рузахунова в кругу членов семьи и друзей на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал основатель Парка высоких технологий Кыргызской Республики Азис Абакиров.
"Викрам очень, очень, очень вам всем благодарен! Скоро пригласит нас всех на свой концерт. Граждане Кыргызстана, Вы самые лучшие граждане Мира!" - написал Абакиров.
Накануне вечером Викрам Рузахунов вернулся на родину из Казахстана, где ранее был задержан по подозрению в произошедших в стране беспорядках. Артист рассказал, что стал жертвой обстоятельств и вынужден был оговорить себя, чтобы получить возможность вернуться в Кыргызстан.
Источник: vb.kg
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