С Казахстаном договорились об освобождении Закира Юбурова и еще троих кыргызстанцев

Также достигнута договоренность об освобождении еще троих кыргызстанцев - А. Хурова, А. Р. Джишанло и И. Мачо.
Казахстанские власти освободят из-под стражи ранее задержанного гражданина Кыргызстана Закира Юбурова, сообщает пресс-служба МИД КР.
Также достигнута договоренность об освобождении еще троих кыргызстанцев - А. Хурова, А. Р. Джишанло и И. Мачо.
Напомним, 9 января СМИ Казахстана распространили видео человека, который утверждает, что прилетел из Кыргызстана для участия в митинге за $200. Имя человека не называлось, однако кыргызстанцы узнали на видео музыканта Викрама Рузахунова. После бурной реакции на видео в соцсетях власти Казахстана заявили, что мужчина на видео не Викрам Рузахунов, а некий Закир Убуров, 1990 года рождения, родом из Кыргызстана. Позже выяснилось, что речь шла о кыргызстанце Закире Юбурове.
Источник: kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!