С Казахстаном договорились об освобождении Закира Юбурова и еще троих кыргызстанцев

Также достигнута договоренность об освобождении еще троих кыргызстанцев - А. Хурова, А. Р. Джишанло и И. Мачо.

Казахстанские власти освободят из-под стражи ранее задержанного гражданина Кыргызстана Закира Юбурова, сообщает пресс-служба МИД КР.

Также достигнута договоренность об освобождении еще троих кыргызстанцев - А. Хурова, А. Р. Джишанло и И. Мачо.

Напомним, 9 января СМИ Казахстана распространили видео человека, который утверждает, что прилетел из Кыргызстана для участия в митинге за $200. Имя человека не называлось, однако кыргызстанцы узнали на видео музыканта Викрама Рузахунова. После бурной реакции на видео в соцсетях власти Казахстана заявили, что мужчина на видео не Викрам Рузахунов, а некий Закир Убуров, 1990 года рождения, родом из Кыргызстана. Позже выяснилось, что речь шла о кыргызстанце Закире Юбурове.

Источник: kaktus.media