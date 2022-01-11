«Я договорился с шефом». Глава Минздрава обещает поднять зарплаты медикам до $1 тыс

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев обещает довести зарплату медицинских работников до $1 тыс.

Журналистам он заявил, что если его не снимут с должности и он сможет провести начатые реформы, то медики будут получать такие суммы.

«В апреле этого года планируется повышение зарплат медиков на 50 и 100 процентов. В прошлом году в апреле также поднимали базовую часть зарплаты на 100 процентов. С надбавками сейчас медики получают 17-20 тысяч сомов в среднем. Таким образом, медработник будет получать 25-30 тысяч сомов с апреля», — отметил он.

«Если дальше все будет нормально, в октябре этого или апреле следующего года еще поднимем. По нашим планам, в следующем году в среднем медик будет получать 40-50 тысяч сомов. Я договорился с шефом (президентом — Ред.), что ежегодно будем повышать», — сказал Бейшеналиев.

Министр сказал, что деньги на повышение зарплат выделяются из двух источников — из бюджета и за счет средств, вырученных в результате оптимизации и реформ в учреждениях здравоохранения.

«У меня много планов по реформам, если население поддержит, то я повысил бы зарплаты и за год. Есть такие моменты, что в учреждениях за три года принимают одного больного, а 100 человек получают зарплату. Меня не любят, потому что я хочу все это реформировать», — заявил глава Минздрава.

Источник: bulak.kg