Депутата ЖК Акбокона Таштанбекова отпустили из-под стражи

Депутату ЖК Акбокону Таштанбекову изменили меру пресечения.
Так, по данным Свердловского райсуда, Таштанбекова отпустили под подписку о невыезде.
Напомним, Таштанбеков был задержан 6 декабря и водворен в СИЗО ГКНБ. Его подозревают в «возбуждении межнациональной и межрегиональной розни». Как сообщали в ГКНБ, в ходе парламентских выборов в соцсетях опубликовали видео с участием Таштанбекова, где кандидат «явно совершает действия, направленные на возбуждение межнациональной и межрегиональной розни».
Сам кандидат в депутаты заявил, что в деле нет ни потерпевших, ни свидетелей, а видео, из-за которого его задержали, было смонтировано.
Акбокон Таштанбеков является лидером «Политической партии Ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов».
На прошедших парламентских выборах он прошел в Жогорку Кенеш по одномандатному Исык-Атинскому округу.
Источник: bulak.kg
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