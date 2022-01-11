Депутата ЖК Акбокона Таштанбекова отпустили из-под стражи

Депутату ЖК Акбокону Таштанбекову изменили меру пресечения.

Так, по данным Свердловского райсуда, Таштанбекова отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, Таштанбеков был задержан 6 декабря и водворен в СИЗО ГКНБ. Его подозревают в «возбуждении межнациональной и межрегиональной розни». Как сообщали в ГКНБ, в ходе парламентских выборов в соцсетях опубликовали видео с участием Таштанбекова, где кандидат «явно совершает действия, направленные на возбуждение межнациональной и межрегиональной розни».

Сам кандидат в депутаты заявил, что в деле нет ни потерпевших, ни свидетелей, а видео, из-за которого его задержали, было смонтировано.

Акбокон Таштанбеков является лидером «Политической партии Ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов».

На прошедших парламентских выборах он прошел в Жогорку Кенеш по одномандатному Исык-Атинскому округу.

Источник: bulak.kg