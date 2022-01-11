(Видео) Матраимовы добрались до Африки. Там появился колодец их имени.

Рядом с колодцем установлена табличка с надписью «Matraimov’s Family».

В одном из сел в Африке появился колодец имени семьи Матраимовых. Об этом в соцсетях сообщил Мунарбек Сайпидинов — окул бала бывшего замглавы таможенной службы Райымбека Матраимова.

Рядом с колодцем установлена табличка с надписью «Matraimov’s Family».

Источник: bulak.kg