Дело по Кумтору. Тайырбека Сарпашева отпустили из-под стражи

Первомайский райсуд Бишкека 10 января отпустил Сарпашева под подписку невыезде.

Бывшему первому вице-премьер-министру КР Тайырбеку Сарпашеву изменили меру пресечения.

Напомним, он проходит фигурантом по делу Кумтора.

Первомайский райсуд Бишкека 10 января отпустил Сарпашева под подписку невыезде.

Тайырбек Сарпашев был задержан по делу Кумтора. Его водворили в СИЗО, но позже отпустили под подписку о невыезде. Однако в начала октября его снова задержали.

Источник: bulak.kg