Акылбек Жапаров потребовал прочистить все каналы в стране к 8 марта

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел рабочее совещание по подготовке к вегетационному периоду 2022 года.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Как уточняется, на совещании обсудили конкретные планы работ по восстановлению и ремонту ирригационных сетей и каналов по всей территории республики.

"Все работы по очистке каналов и запуску ирригационных сетей должны быть завершены к 8 марта текущего года, при этом каждый аким должен иметь конкретный план действий по подготовке к вегетационному периоду, разработанный совместно с Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики", - отметил Жапаров.

Источник: Кактуз