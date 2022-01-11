Акылбек Жапаров потребовал прочистить все каналы в стране к 8 марта

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел рабочее совещание по подготовке к вегетационному периоду 2022 года.
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.
Как уточняется, на совещании обсудили конкретные планы работ по восстановлению и ремонту ирригационных сетей и каналов по всей территории республики.
"Все работы по очистке каналов и запуску ирригационных сетей должны быть завершены к 8 марта текущего года, при этом каждый аким должен иметь конкретный план действий по подготовке к вегетационному периоду, разработанный совместно с Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики", - отметил Жапаров.
Источник: Кактуз
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