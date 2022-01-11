(Видео) "Со мной все хорошо". Распространяют видео кыргызстанца Баялы Торогельдиева

Ранее распространили видео, где задержанный в РК Викрам Рузахунов поблагодарил правоохранительные органы за помощь.

Ранее родные кыргызстанца Баялы Торогельдиева сообщили аппарату омбудсмена, что во время событий, произошедших в Республики Казахстан, Баялы задержали и избили. Также утверждалось, что он находится в тяжелом состоянии без доступа к медицинской помощи.

Однако появилось видео, где Баялы Торогельдиев рассказывает, что в настоящее время находится дома в Шымкенте Республики Казахстан. На видео он говорит, что с ним все в порядке, он здоров. И благодарит всех за беспокойство.

Также в МИД КР сегодня, 11 января, опровергли информацию о том, что гражданин КР Б. Торогелдиев был сильно избит во время допроса правоохранительными органами Шымкента и находится в тяжелом состоянии без доступа к медицинской помощи. И сообщили, что он находится у себя дома в безопасности и здравии.

Напомним, ранее распространили видео, где задержанный в РК Викрам Рузахунов поблагодарил правоохранительные органы за помощь.

Источник: Кактуз