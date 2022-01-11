Министр здравоохранения пообещал медикам довести их зарплату до тысячи долларов

Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев дал интервью главному редактору издания "Новые лица" Лейле Саралаевой.

Он пообещал поднять заработную плату медикам.

- Врачи уезжают в другие страны, где заработная плата и условия лучше. Вы не боитесь, что будет массовый отток медиков из Кыргызстана и мы останемся без медицины?

- За 10-15 лет ни разу не поднималась заработная плата медиков. Я пришел и за три или за пять месяцев поднял на 100%. И планируем 1 апреля поднять еще на 100%. Мы с Садыром Нургожоевичем договорились, кудай буюрса, если буду работать министром, то мы доведем зарплату до тысячи долларов. Будет больше, чем в других странах. И наши медики не только не будут уезжать, а будут приезжать. (...)

Почему медики уезжали? Потому что получали очень маленькие зарплаты. Сейчас средняя зарплата медика около 15-20 тыс. В апреле, если все будет нормально, то 25-30 тысяч.



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