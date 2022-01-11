Токаев предложил объявить 5-летний мораторий на повышение зарплат членов правительства, акимов и депутатов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января предложил объявить 5-летний мораторий на повышение зарплат членов правительства, акимов и депутатов.
Об этом он сказал на заседании парламента.
«Это не очень хорошая новость для депутатов Мажилиса, но думаю, что новость воспримете с пониманием. Административным госслужащим и бюджетникам зарплаты будем повышать по мере роста возможностей бюджета», - сказал он.
CentralAsia (KZ)
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