Ситуация в Казахстане. Более 150 кыргызстанцев везут в Бишкек из Алматы

В Бишкек из Алматы везут примерно 150 кыргызстанцев.

Об этом 24.kg сообщил генеральный консул Кыргызстана в Казахстане Назарали Арипов.

По его словам, соотечественников собрали у здания Генконсульства КР в Алматы сегодня в 10.00. Они уже выехали.

«По дороге граждане добавляются, поэтому цифра может измениться. Кыргызстанцев привезут сегодня к зданию МИД. Однако точное время прибытия неизвестно», — сказал Назарали Арипов.

Ранее стали известны имена задержанных в Алматы кыргызстанцев, их обещают освободить сегодня. Отметим, что РК официально подтвердила задержание пяти граждан КР в Алматы. Накануне освобожден известный музыкант Викрам Рузахунов.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие регионы. В городах страны ситуация потихоньку стабилизируется, антитеррористическая операция продолжается. Доступ к интернету восстановлен.

Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. По его просьбе страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие подразделения. От Кыргызстана — спецназ «Скорпион», который охраняет ТЭЦ-2 в Алматы.



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