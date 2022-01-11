Миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена. Вывод войск начнется через два дня

Миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена.
Об этом президент Касым-Жомарт Токаев заявил во время утверждения нового премьер-министра страны в парламенте.
По его словам, острая фаза контртеррористической операции пройдена. Через два дня начнется поэтапный вывод контингента ОДКБ, он займет не более десяти дней.
Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие регионы. В городах страны ситуация потихоньку стабилизируется, антитеррористическая операция продолжается. Доступ к интернету восстановлен.
Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. По его просьбе страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие подразделения. От Кыргызстана туда отправили спецназ «Скорпион».
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