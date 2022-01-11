Дело «Кумтора». Тайырбека Сарпашева отпустили под подписку о невыезде

Бывшему первому вице-премьер-министру Тайырбеку Сарпашеву изменили меру пресечения.

Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что экс-чиновник находится под подпиской о невыезде. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

«Известно, что дело по «Кумтору» только в отношении Тайырбека Сарпашева передано в суд для рассмотрения по существу. Он подписал соглашение о сотрудничестве. В связи с этим защита ходатайствовала об изменении ему меру пресечения. Суд удовлетворил это ходатайство», — сказали редакции.

В Первомайском райсуде подтвердили эту информацию.

Напомним, Тайырбек Сарпашев проходит обвиняемым по делу «Кумтора».

Сегодня также стало известно, что экс-премьер-министр Джоомарт Оторбаев приговорен к штрафу в 300 тысяч сомов.



Ссылка: https://24.kg/vlast/220083/