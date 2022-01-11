ГКНБ: Разыскиваются лица причастные к похищению гражданина Турции - Фото

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время Махаткарим уулу Ниязалы и Матраимов Болот объявлены в розыск.
ГКНБ КР в рамках уголовного дела возбужденного по факту похищения гражданина Турецкой Республики «С.Д.», предусмотренного ст. 165 ч.4 п.3 (Похищение человека) УК КР, 09.12.2021 года по результатам следственных мероприятий были задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР на 2 месяца подозреваемые «Х.А.Д», «А.Б.», «Ж.Б.» и заместитель начальника ОВТО аэропорта «Манас» ГУВД Чуйской области «П.Т».
Так, в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий также были установлены личности других причастных лиц к похищению - Махаматкарим уулу Ниязалы, 08.04.1998 г.р. и Матраимов Болот, 26.08.1971 г.р.
В настоящее время Махаткарим уулу Ниязалы и Матраимов Болот объявлены в розыск.
ГКНБ КР просит граждан Кыргызской Респкублики в случае получения любой информации о разыскиваемых лицах, обращаться по следующим номерам: 0312620585, 0312660475, 0312626504 и 102.
Указанные лица возможно скрываются в арендованных квартирах и гостиничных комплексах, также при себе могут иметь огнестрельное оружие.
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