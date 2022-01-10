Кыргызские военнослужащие охраняют ТЭЦ-2 в Алматы

В Казахстан отправили 150 бойцов спецназа «Скорпион» и спецтехнику.

Военнослужащие Вооруженных сил КР, прибывшие в Казахстан с миротворческой миссией, осуществляют охрану важного стратегического объекта Алматы — ТЭЦ-2, сообщает пресс-служба Министерства обороны КР.

«Миротворцы Кыргызстана осуществляют миротворческую деятельность на территории соседней республики на основании решения Жогорку Кенеша, указа президента КР и в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. Основной задачей миротворческих сил государств-членов ОДКБ является охрана и оборона особо важных и стратегических объектов на период их краткосрочного пребывания в Казахстане», — говорится в сообщении.

Напомним, в Казахстан отправили 150 бойцов спецназа «Скорпион» и спецтехнику.

Источник: Булак