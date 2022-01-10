В Кыргызстане школьники вернутся к учебе после зимних каникул

В Кыргызстане в среду, 12 января, школьники вернутся к учебе после зимних каникул.

В Министерстве образования и науки vb.kg сообщают, что все школы вернуться к учебному процессу в очном формате. В Управлении образования мэрии Бишкека также сообщили, что занятия начнутся в реальном режиме.

Следующие каникулы - весенние планируются с 21 марта по 30 марта.

Кроме того для учащихся первых классов в III четверти устанавливаются дополнительные недельные каникулы.



Источник: vb.kg