Викрам Рузахунов будет в Кыргызстане сегодня вечером

Викрам Рузахунов прибудет в Кыргызстан прибудет сегодня вечером.
Об этом vb.kg сообщил собственный источник.
"Сегодня Викрам Рузахунов выедет из Алматы. И, если все в дороге будет нормально, он уже через 2.30-3 часа будет на кыргызско-казахской границе", - рассказал собеседник издания.
Напомним, 9 января казахстанский телеканал Qazaqstan обнародовал видео, на котором мужчина, задержанный по подозрению в прошедших недавно в стране беспорядках, признается, что "приехал в Казахстан из Кыргызстана для участия в митинге".
Несмотря на то, что имя задержанного не указывалось, кыргызстанцы узнали в нем популярного в стране джазового музыканта и пианиста Викрама Рузахунова.
О судьбе Рузахунова переживал весь Кыргызстан. Власти пообещали сделать все для его освобождения.
Источник: vb.kg
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