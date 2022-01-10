Викрам Рузахунов будет в Кыргызстане сегодня вечером

Викрам Рузахунов прибудет в Кыргызстан прибудет сегодня вечером.

Об этом vb.kg сообщил собственный источник.

"Сегодня Викрам Рузахунов выедет из Алматы. И, если все в дороге будет нормально, он уже через 2.30-3 часа будет на кыргызско-казахской границе", - рассказал собеседник издания.

Напомним, 9 января казахстанский телеканал Qazaqstan обнародовал видео, на котором мужчина, задержанный по подозрению в прошедших недавно в стране беспорядках, признается, что "приехал в Казахстан из Кыргызстана для участия в митинге".

Несмотря на то, что имя задержанного не указывалось, кыргызстанцы узнали в нем популярного в стране джазового музыканта и пианиста Викрама Рузахунова.

О судьбе Рузахунова переживал весь Кыргызстан. Власти пообещали сделать все для его освобождения.

Источник: vb.kg