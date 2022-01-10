Начальник департамента полиции на юге Казахстана покончил с собой

Начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством, подтвердили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе акимата Тараза (адмцентр региона).
"К сожалению, да, это так. Причины произошедшего выясняются", - сказали в акимате.
По сообщению Телеграмм-канала казахстанского журналиста Михаила Козачкова, в отношении Сулейменова после беспорядков было возбуждено уголовное дело. "Ему грозил трибунал", - написал журналист в понедельник.
Подтверждения этой информации из других источников нет.
Во время массовых беспорядков в Таразе было совершено нападение на акимат области, здание правящей партии "Нур Отан", а также департамент полиции.
Источник: vb.kg
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