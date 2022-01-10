Акылбек Жапаров: Существует риск перемещения террористов в другие страны

Руководитель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров выступил сегодня, 10 января, на внеочередной онлайн-встрече ОДКБ.

Жапаров подчеркнул, что с самого начала Кыргызстан с тревогой следил за ситуаций в Казахстане. Страна выступает против терроризма о всех формах его проявления

а также искренне заинтересована в стабилизации ситуации в Казахстане.

"Сегодня как никогда важно найти взаимоприемлемое решение для недопущения эскалации. Мы готовы далее прилагать все усилия для нормализации ситуации в соседней стране", -

По его мнению, нестабильность и рост насилия с большей вероятностью могут ухудшить социально-экономическую ситуацию как в самом Казахстане, так и негативно сказаться на всех нас. Мы должны обеспечить все условия для беспрепятственного перемещения пассажиров и грузов для социально-экономической стабильности в регионе, предпринять необходимые меры для бизнеса и межбанковских связей.

"Существует риск перемещения террористов, участвовавших в беспорядках в Казахстане, через наши с вами границы внутри ОДКБ и это обязывает принять совместные усилия в целях восстановления в Казахстане недопущения атак на объекты страны. Мы предложили пропускать чрез границу граждан всех стран без ПЦР-тестов. КР организовал встречу тех, кто вынуждено прибыл в аэропорт "Манас" и отвозили их до границы. Многие граждане не остаются в стороне и оказали помощь", - рассказал премьер-министр Кыргызстана.

Акылбек Жапаров добавил, что в последнее время в интернете и СМИ наблюдается информация о распространении и причастности граждан КР к погромам и беспорядкам.

"Я выражаю просьбу и надежду, что по каждому подтвержденному случаю будет открытое и справедливое расследование в рамках законодательства и в строгом соответствии с соглашениями", - заключил Акылбек Жапаров.



Источник: Кактуз