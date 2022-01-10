Кыргызстанцев соберут в Алматы для эвакуации. Время и место

Консульство Кыргызстана в Алматы организует эвакуацию граждан КР.

Об этом сообщили в МИД.

По данным консульства, на данный момент насчитывается около 30 кыргызстанцев, заявивших о намерении покинуть Казахстан.

"Кыргызстанцев повезут наземным транспортом. Мы следим за ситуацией. Если потребуется еще одна эвакуация, мы организуем", - пояснили в консульстве.

Как уточняется, сбор объявлен на вторник, 11 января, 10:00 у здания консульства по адресу: Алматы, ул. Луганская, 30а.

Телефон представителя консульства: +7 747 113 17 87 (Нургелди).

Источник: Кактуз