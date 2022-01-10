Кыргызстанцев соберут в Алматы для эвакуации. Время и место

Консульство Кыргызстана в Алматы организует эвакуацию граждан КР.
Об этом сообщили в МИД.
По данным консульства, на данный момент насчитывается около 30 кыргызстанцев, заявивших о намерении покинуть Казахстан.
"Кыргызстанцев повезут наземным транспортом. Мы следим за ситуацией. Если потребуется еще одна эвакуация, мы организуем", - пояснили в консульстве.
Как уточняется, сбор объявлен на вторник, 11 января, 10:00 у здания консульства по адресу: Алматы, ул. Луганская, 30а.
Телефон представителя консульства: +7 747 113 17 87 (Нургелди).
Источник: Кактуз
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