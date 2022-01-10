Садыр Жапаров ушел в отпуск

Садыр Жапаров взял краткосрочный трудовой отпуск с 10 января.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства, не уточняя, сколько президент будет отсутствовать на работе.

"Глава государства продолжает получать полную информацию о ситуации в стране и регионе, держит связь с руководством кабинета министров и других государственных органов", - сказано в сообщении.

Источник: Кактуз