Камчыбек Ташиев обещание выполнил. Викрам Рузахунов освобожден

Гражданин Кыргызстана и музыкант Викрам Рузахунов, который ранее был задержан казахстанскими силовиками по подозрению в терроризме, освобожден.

Об этом редакции vb.kg сообщили источники.

По их данным, в настоящий момент Рузахунова везут в Бишкек.

Напомним, ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев пообещал митингующим возле посольства РК в КР, что будет сделано все возможное, чтобы спасти музыканта.

"Он порядочный человек. С утра проверили по всем каналам, Викрам Рузахунов не принимал участия ни в каких беспорядках. Информация от гостелеканала Казахстана неправильная. Соседям нужно менять риторику расследования. Обвинять наших граждан в терроризме - неправильно", - сказал Ташиев.

9 января казахстанский телеканал Qazaqstan обнародовал видео, на котором мужчина, задержанный по подозрению в прошедших недавно в стране беспорядках, признается, что "приехал в Казахстан из Кыргызстана для участия в митинге".

Несмотря на то, что имя задержанного не указывалось, кыргызстанцы узнали в нем популярного в стране джазового музыканта и пианиста Викрама Рузахунова.



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