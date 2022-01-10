Кандидаты на повторных выборах. Список обновляется

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования, т. е. до 18:00 27 января 2022 года.
В Центризбирком поступают уведомления по участию в повторных выборах депутатов ЖК по двум округам. К 4 января поступили уведомления об участии по Свердловскому и Первомайскому избирательным округам.
Таким образом, на 4 января список выглядит следующим образом:
Свердловский избирательный округ №29
- Алканова Элнура Сайдиракмановна.
- Алмамбетова Гуля Идиновна.
- Асанбеков Жаныбек Асанбекович.
- Атазов Шайлообек Икрамович.
- Бакиров Бакыт Жеентайович.
- Бейшенбаев Эдиль НУрбекович.
- Болотбеков Бакытбек Болотбекович.
- Жолдошова Назгуль Амантуровна.
- Карамушкина Ирина Юрьевна.
- Керимбаев Жусубалы Топчубаевич.
- Саадабаев Бакыт Муратбекович.
- Султанбеков Муратбек Кенешбекович.
- Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич.
Первомайский избирательный округ №27
- Акылбеков Русланбек Акылбекович.
- Аматов Рысбай Аматович.
- Гапаров Адылбек Абдикаримович.
- Джакыпбеков Шадыкан Мырзаканович.
- Кермалиев Таалайбек Женишович.
- Момбеков Рыскелди Чыныбекович.
- Сартаев Анвар Айдарович.
- Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна.
- Токтакунов Нурбек Акбарович.
Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования, т. е. до 18:00 27 января 2022 года. Повторные выборы назначены на 27 февраля 2022 года.
Источник: Кактуз
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