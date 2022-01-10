Минюст КР просит возбудить уголовное дело по факту пыток в отношении Викрама Рузахунова

Силовые структуры Республики Казахстан должны обеспечить доступ консульских работников Кыргызстана и адвокатов ко всем задержанным гражданам Кыргызстана, включая Викрама Розахунова.

Министерство юстиции Кыргызской Республики направила запрос в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики о возбуждении уголовного дела по факту применения пытки в отношении Викрама Рузахунова (по статье 137 (пытки) УК КР), а также о направлении международного поручения-запроса в Казахстан на проведение необходимых следственных действий в отношении соответствующих сотрудников правоохранительных органов Казахстана в соответствии с положениями Кишиневской конвенции о правовой помощи по уголовным делам 2002 года.

Как сообщает пресс-служба Минюста, основанием для такого обращения стали факты распространения видео гражданина Кыргызстана, Викрама Розахунова, где отчетливо видны следы физического истязания\пытки, а также зафиксирован очевидный факт самооговора по вопросу якобы имевшего место участия в массовых беспорядках.

Дело о пытках Викрама Розахунова, в случае дальнейшего непредставления доступа адвокатам и консульским сотрудникам МИД КР, (а также в свете массового распространения в СМИ и соцсетях видео с принуждением к признанию вины, и возможных других аналогичных случаев) может также быть показателем широкомасштабного и/или систематического применения практики пытки в отношении иностранных граждан для получения бездоказательного признания вины в совершении каких-либо преступлений и якобы участия в событиях, имевших место в Казахстане в первой декаде января 2022 года.

Запрет на применение пытки является абсолютным международным обязательством каждого государства.

Отказ доступа специалистов и адвокатов к предполагаемой жертве пытки, согласно международной практике, рассматривается как попытка скрыть доказательства и следы физических истязаний и пыток в отношении лиц, которых принуждают к искусственному самооговору и заставляют признаться в совершении тяжких преступлений.

Силовые структуры Республики Казахстан должны обеспечить доступ консульских работников Кыргызстана и адвокатов ко всем задержанным гражданам Кыргызстана, включая Викрама Розахунова.

Минюст Кыргызстана будет координировать свои действия с Министерством иностранных дел Кыргызстана и с другими ведомствами, и в рамках своих задач по «обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина» (п.2. ст.7 Положения «О Министерстве юстиции КР», утверждено постановлением Кабинета министров КР от 15.11.2021 №261) инициирует работу по предоставлению адвокатской и иной правовой помощи по вышеуказанному и другим аналогичным делам.

9 ноября СМИ Казахстана опубликовали видео, где кыргызстанец признается в том, что за 90 тыс. тенге согласился участвовать в акциях протеста в Алматы. В задержанного граждане КР узнали известного джазмена и музыканта Викрама Рузахунова.

Источник: reporter.kg