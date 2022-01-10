Дайырбек Орунбеков: Казахи, никто за вас не будет больше болеть, чем мы!

Мы скорбим вместе с вами, как братским народом.

Журналист, общественный деятель Дайрыбек Орунбеков в связи с заявлениями кримавторитета по кличке "Дикий Арман" и других экспертов из Казахстана о том, чтобы якобы кыргызы принимали участие в беспорядках Казахстана сделал следующее обращение на своей страничке фейсбука.

Дайырбек Орунбеков: Казахи, никто за вас не будет больше болеть, чем мы!

"Мы скорбим вместе с вами, как братским народом. Мы искренне желаем вам добра и мира. Однако казахские "полубандиты" и некоторые эксперты обвиняют Кыргызстан в собственном хаосе. Криминальный авторитет "Дикий Арман" высказал мнение, что кыргызы грабят и бесчинствуют. Его поддержал эксперт, который обвинил Кыргызстан в том, что он является коридором для террористической группировки. Казахи, братья! Вы для нас самые близкие. Мы скорбим вместе с вами. Мы кормили вас, когда вы были голодны. Мы начали принимать вас в нашу страну без ПЦР теста. Когда казахи, отдыхавших в Дубае, не могли попасть в Алматы, мы приняли их как беженцев, ждали в аэропорту и сопроводили через таможню "Ак-Жол". Вместо того, чтобы сказать спасибо, вы обвиняете кыргызов в своих проблемах. Братья, не делайте этого! Призовите к порядку тех, кто хочет внести раздор в отношения двух народов. Никто за вас не будет болеть больше, чем мы! Не отвечайте на добро злом! У нас прошли три смены власти и беспорядки, однако, народ, сплотившись, не дал себя разграбить. В Кыргызстане никогда не поджигали машины скорой помощи и не убивали детей", - заявил Орунбекова.

Источник: vb.kg