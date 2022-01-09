ГКНБ: наши граждане стали жертвами сил, спровоцировавших беспорядки в РК

Как и ранее, продолжаются практическое и информационное взаимодействие с учетом настоящей ситуации.
Пресс-служба ГКНБ сообщает, что в настоящее время между компетентными структурами Кыргызстана и Казахстана поддерживаются необходимые двусторонние контакты, направленные на обеспечение региональной безопасности и правопорядка в контексте скорейшего восстановления стабильности в Казахстане. Как и ранее, продолжаются практическое и информационное взаимодействие с учетом настоящей ситуации.
"В связи с тревогой граждан КР в отношении своих родственников, подвергаемых казахскими правоохранителями задержаниям и другим процессуальным действиям, ГКНБ уверен, что компетентные органы Казахстана обеспечат объективность, поскольку кыргызские граждане, абсолютное большинство которых заняты в сфере торговли и услуг, могли случайно оказаться на улице по стечению обстоятельств и быть задержанными. Через двусторонние каналы до компетентных структур Казахстана доведено, что кыргызские граждане не имеют и не могут иметь какого-либо отношения к массовым беспорядкам и мародерствам в Казахстане. Негативные сведения в отношении кыргызских граждан, берущие свое начало из необоснованных высказываний криминального "авторитета" по кличке Дикий Арман, а за тем подхваченные заинтересованными силами вбить клин между братскими кыргызами и казахами, особенно в такой сложный период, являются продолжением хорошо подготовленной информационной атаки, о чем сказано официальными лицами Казахстана. И направлено на расширение территории хаоса, беспорядков", - говорится в сообщении.
В ведомстве уверены, что задержанный Викрам Рузахунов и другие оказавшиеся в такой ситуации наши соотечественники являются очередными жертвами части чудовищных планов сил, спровоцировавших драматические события в братском Казахстане.
"В свою очередь ГКНБ и другие компетентные госорганы, как всегда, готовы к совместным с казахскими братьями мерам и надеются на то, что власти Казахстана объективно разберутся, не будут поддаваться навязываемой заинтересованными силами антикыргызской риторике.
Призываем родственников задерживаемых лиц к спокойствию, терпению, взаимопониманию и помолиться как за своих близких, так и казахских братьев, за скорейшее восстановление спокойствия и правопорядка в родном для кыргызов Казахстане", - говорится в сообщении.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!