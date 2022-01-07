Среди задержанных в Казахстане много иностранных граждан

Среди задержанных в Казахстане были много иностранных граждан

В казахстанских средствах массовой информации сообщается, что среди задержанных в Казахстане лиц много иностранных граждан.

Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Нуран Ниязалиев на заседании Жогорку Кенеша сказал, что информации о задержанных гражданах Кыргызстана в МИД не поступало.

Источник: reporter.kg