Военные Кыргызстана прибыли в Казахстан, — СМИ

Военнослужащие в Казахстан прибыли из России, Армении, Таджикистана, Кыргызстана и Беларуси.

«По информации генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, общее количество военных сил ОДКБ в Казахстане составляет 2 тыс. 500 человек», — сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев Казинформу, передает «Орда».

По его словам, все они были направлены в Алматы.

Военнослужащие в Казахстан прибыли из России, Армении, Таджикистана, Кыргызстана и Беларуси.

Миротворцы ОДКБ оказывают помощь правоохранительным органам Республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка, сообщили в министерстве обороны РФ.

Источник: reporter.kg