Военные Кыргызстана прибыли в Казахстан, — СМИ

Военнослужащие в Казахстан прибыли из России, Армении, Таджикистана, Кыргызстана и Беларуси.
«По информации генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, общее количество военных сил ОДКБ в Казахстане составляет 2 тыс. 500 человек», — сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев Казинформу, передает «Орда».
По его словам, все они были направлены в Алматы.
Военнослужащие в Казахстан прибыли из России, Армении, Таджикистана, Кыргызстана и Беларуси.
Миротворцы ОДКБ оказывают помощь правоохранительным органам Республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка, сообщили в министерстве обороны РФ.
Источник: reporter.kg
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