Кыргызстанцев из Казахстана пропускают только в двух пунктах пропуска

Случилось это из-за неисправности Единой информационной системы Казахстана.
Кыргызстанцы из Казахстана могут вернуться только через пункты пропуска «Чалдыбар-автодорожный» в Чуйской области и «Чон-Капка-автодорожный» в Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы Кыргызстана.
По ее данным, казахская сторона в одностороннем порядке временно приостановила пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пунктах пропуска «Кордай-автодорожный» (РК) — «Ак-Жол-автодорожный» (КР), «Карасу-автодорожный» (РК) — «Ак-Тилек — автодорожный» (КР) в Чуйской области и «Кеген-автодорожный» (РК)- «Каркыра-автодорожный» (КР) в Иссык-Кульской области.
Случилось это из-за неисправности Единой информационной системы Казахстана.
«При этом граждане Казахстана, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать в Казахстан через пункты пропуска «Ак-Жол» (КР) – «Кордай» (РК), «Ак-Тилек-автодорожный» (КР) – «Карасу-автодорожный» (РК) и «Каркыра-автодорожный» (КР)- «Кеген-автодорожный» (РК)», – сообщает пресс-служба.
Источник: reporter.kg
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