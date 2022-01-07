(Видео) В центре Алматы возобновилась стрельба, - СМИ

На площади Республики в Алматы, недалеко от резиденции президента Казахстана проходит спецоперация силовиков.
Периодически слышны автоматные очереди, сообщает Sputnik Казахстан.
ТАСС передает, что рядом с площадью на дороге лежат несколько тел погибших, также есть несколько расстрелянных автомобилей с телами людей внутри.
«РИА Новости» передает, что военные требуют, чтобы граждане покинули район площади, и предупреждают о скором начале зачистки.
Также Депортамент полиции сообщает, что в Алматы задержаны более 70 человек, нападавших на административные здания, и более 30 мародеров.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании контртеррористического штаба заявил, что во всей стране восстановлен «конституционный порядок», и пообещал продолжать контртеррористические операции «до полного уничтожения боевиков».
В Казахстане со 2 января продолжаются протесты. Демонстранты требовали снизить цены на сжиженный газ, однако после этого беспорядки не прекратились. Погибли десятки человек, сотни получили ранения. Правительство ушло в отставку. На территории всей страны действует чрезвычайное положение. В стране начали работу прибывшие миротворцы стран ОДКБ.
Источник: centralasia.media
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