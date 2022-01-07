Депутаты одобрили отправку военных Кыргызстана в Казахстан

За это решение проголосовали 69 народных избранников. 7 выступили против.
Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании приняли решение об участии кыргызстанских военнослужащих в миротворческой операции ОДКБ в Казахстане.
За это решение проголосовали 69 народных избранников. 7 выступили против.
Напомним, депутаты обсуждали сегодня вопрос об участии кыргызстанских военных в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!