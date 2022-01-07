Депутаты одобрили отправку военных Кыргызстана в Казахстан

За это решение проголосовали 69 народных избранников. 7 выступили против.

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании приняли решение об участии кыргызстанских военнослужащих в миротворческой операции ОДКБ в Казахстане.

За это решение проголосовали 69 народных избранников. 7 выступили против.

Напомним, депутаты обсуждали сегодня вопрос об участии кыргызстанских военных в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.



Источник: vb.kg