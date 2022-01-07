В Алматы разграбили шесть оружейных магазинов

Ранее сообщалось, что на всей территории Казахстана введен «критический красный» уровень террористической опасности.

Об этом сообщили в национальной палате предпринимателей РК.

По сообщениям СМИ, на данный момент в центре Алматы периодически раздаются выстрелы и автоматные очереди.

Ранее сообщалось, что на всей территории Казахстана введен «критический красный» уровень террористической опасности.

Уточняется, что при действии такого режима спецслужбам разрешается производить личный досмотр вещей, транспортных средств, а также запрещать или ограничивать движение. Помимо этого, разрешается беспрепятственно проникать в любые помещения, включая жилые.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу по ситуации в республике. Утром он провел совещание контртеррористического штаба, где призвал продолжать в стране контртеррористическую операцию до полного уничтожения боевиков.

По словам президента Казахстана, ситуация находится на контроле, однако оружие по-прежнему применяется, кроме того, наносится ущерб имуществу граждан. Токаев также подчеркнул, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах Казахстана.

Источник: Булак