В Алматы разграбили шесть оружейных магазинов

Ранее сообщалось, что на всей территории Казахстана введен «критический красный» уровень террористической опасности.
Об этом сообщили в национальной палате предпринимателей РК.
По сообщениям СМИ, на данный момент в центре Алматы периодически раздаются выстрелы и автоматные очереди.
Ранее сообщалось, что на всей территории Казахстана введен «критический красный» уровень террористической опасности.
Уточняется, что при действии такого режима спецслужбам разрешается производить личный досмотр вещей, транспортных средств, а также запрещать или ограничивать движение. Помимо этого, разрешается беспрепятственно проникать в любые помещения, включая жилые.
Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу по ситуации в республике. Утром он провел совещание контртеррористического штаба, где призвал продолжать в стране контртеррористическую операцию до полного уничтожения боевиков.
По словам президента Казахстана, ситуация находится на контроле, однако оружие по-прежнему применяется, кроме того, наносится ущерб имуществу граждан. Токаев также подчеркнул, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах Казахстана.
Источник: Булак
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