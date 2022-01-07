Два КПП на кыргызско-казахской границе временно закрыты

Два КПП на кыргызско-казахской границе временно закрыты, сообщает Погранслужба ГКНБ КР.

«По инициативе казахстанской стороны в связи с неисправностью Единой информационной системы Казахстана пункты пропуска «Кен-Булун — автодорожный» и «Токмок-автодорожный», дислоцированные на кыргызско-казахстанском участке госграницы в Чуйской области, с 7 января временно приостанавливают пропуск лиц и транспортных средств», — говорится в сообщении.

Остальные пункты пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы — «Ак-Жол-автодорожный», «Ак-Тилек — автодорожный», «Чалдыбар — автодорожный» в Чуйской области, «Чон-Капка — автодорожный» в Таласской области и «Каркыра-автодорожный» в Иссык-Кульской области продолжают функционировать в штатном режиме с учетом существующих ограничений, связанных с COVID — 19.

Скоплений лиц и транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Казахстаном не зафиксировано.

Обстановка на кыргызско-казахстанском участке госграницы по состоянию на 9:00 7 января характеризуется как стабильная, добавили в ГКНБ.

Источник: Булак