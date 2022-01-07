«Талибан» призвал власти Казахстана к решению проблем путем диалога и взаимопонимания

Помимо этого, движение «Талибан», как отмечается в заявлении, «считает безопасность и политическую стабильность в регионе основным условием для развития экономики и торговли, а также для благополучной жизни людей».

Радикальное движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане, внимательно следит за политическим кризисом в Казахстане и призывает власти страны и протестующих к мирному диалогу. Заявление опубликовано в четверг в Twitter на странице пресс-секретаря афганского министерства иностранных дел Абдул Кахара Балхи.

«Исламский эмират Афганистан» (используемое радикалами название государства) внимательно следит за текущей ситуацией в Казахстане и как сосед и торговый партнер обеспокоен недавними беспорядками в стране. В этой связи призываем правительство и протестующих решить существующие проблемы путем диалога и взаимопонимания», — подчеркивается в тексте.

Помимо этого, движение «Талибан», как отмечается в заявлении, «считает безопасность и политическую стабильность в регионе основным условием для развития экономики и торговли, а также для благополучной жизни людей».

Источник: reporter.kg