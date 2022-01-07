В Казахстане силовики ликвидировали 26 человек и ранили 18

Казахстанские и российские СМИ называют ликвидированных и раненных вооруженными преступниками.
В Казахстане ликвидировали 26 вооруженных людей среди протестующих и 18 ранили. Об этом сообщает российское информагентство «РИА Новости» со ссылкой на казахстанские гостелеканалы.
Казахстанские и российские СМИ называют ликвидированных и раненных вооруженными преступниками.
Сообщается также, что по всей стране задержаны более 3 тысяч человек.
Источник: reporter.kg
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