В Казахстане силовики ликвидировали 26 человек и ранили 18

Казахстанские и российские СМИ называют ликвидированных и раненных вооруженными преступниками.

В Казахстане ликвидировали 26 вооруженных людей среди протестующих и 18 ранили. Об этом сообщает российское информагентство «РИА Новости» со ссылкой на казахстанские гостелеканалы.

Казахстанские и российские СМИ называют ликвидированных и раненных вооруженными преступниками.

Сообщается также, что по всей стране задержаны более 3 тысяч человек.

Источник: reporter.kg