На парня, который показал Байсалову средний палец, завели уголовное дело

По данным ГУВД Бишкека, М. Ж., 2002 года рождения, был доставлен в Первомайский РУВД.

В отношении парня, который сегодня показал зампреду кабмина Эдилю Байсалову средний палец, возбуждено уголовное дело, пишут СМИ.

По данным ГУВД Бишкека, М. Ж., 2002 года рождения, был доставлен в Первомайский РУВД. На него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».

«В ходе досмотра у задержанного обнаружено вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом. Вес изъятого вещества составляет 0,2 грамма. Назначены необходимые экспертизы», — сообщили в милиции.

В ГУВД добавили, что молодой человек ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности.

Источник: Булак