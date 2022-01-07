На парня, который показал Байсалову средний палец, завели уголовное дело

По данным ГУВД Бишкека, М. Ж., 2002 года рождения, был доставлен в Первомайский РУВД.
В отношении парня, который сегодня показал зампреду кабмина Эдилю Байсалову средний палец, возбуждено уголовное дело, пишут СМИ.
По данным ГУВД Бишкека, М. Ж., 2002 года рождения, был доставлен в Первомайский РУВД. На него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».
«В ходе досмотра у задержанного обнаружено вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом. Вес изъятого вещества составляет 0,2 грамма. Назначены необходимые экспертизы», — сообщили в милиции.
В ГУВД добавили, что молодой человек ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности.
Источник: Булак
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