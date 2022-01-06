Китай заявил, что протесты в Казахстане являются внутренним делом республики

Китай надеется, что ситуация в Казахстане как можно скорее стабилизируется и общественный порядок вернется в нормальное русло, сказал он.

«Китай считает, что правительство Казахстана должным образом отреагирует на протесты, которые являются внутренним делом Казахстана», - сказал 6 января официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь на брифинге.

Китай надеется, что ситуация в Казахстане как можно скорее стабилизируется и общественный порядок вернется в нормальное русло, сказал он.

Источник: centralasia.media