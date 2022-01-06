"Военные КР не будут задействованы ни в каких действиях с митингующими"

Кыргызстанские военнослужащие в Казахстане не будут задействованы ни в каких действиях с участниками акций в Казахстане.
Об этом заявил пресс-секретарь президента КР Эрбол Султанбаев.
"В случае одобрения со стороны Жогорку Кенеша, военнослужащие Кыргызской Республики в соответствии с уставом ОДКБ будут направлены в Республику Казахстан в составе коллективных сил исключительно для проведения миротворческой деятельности.
Кыргызстанские миротворцы будут задействованы в обеспечении охраны объектов стратегического значения. Особо отмечаем, что кыргызстанские военнослужащие не будут задействованы ни в каких действиях с участниками акций в Республике Казахстан", - сообщил Султанбаев.
Источник: vb.kg
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