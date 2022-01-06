В Алматы нашли обезглавленное тело, также убиты 12 силовиков, — СМИ

Также 353 сотрудника получили ранения.

В ходе подавления протестов в Алматы погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, пишет Хабар 24.

Также 353 сотрудника получили ранения.

По данным комендатуры города, обнаружено тело обезглавленного мужчины.

Напомним, президент Казахстана в связи с беспорядками в стране призвал страны-участницы ОДКБ направить в страну миротворцев. Первый борт с военными уже прибыл в Алматы.

Ранее в ходе экстренного заседания кабмина КР Акылбек Жапаров озвучил, что Кыргызстан также готов оказать поддержку Казахстану в рамках ОДКБ.

Источник: bulak.kg