В Алматы нашли обезглавленное тело, также убиты 12 силовиков, — СМИ

Также 353 сотрудника получили ранения.
В ходе подавления протестов в Алматы погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, пишет Хабар 24.
Также 353 сотрудника получили ранения.
По данным комендатуры города, обнаружено тело обезглавленного мужчины.
Напомним, президент Казахстана в связи с беспорядками в стране призвал страны-участницы ОДКБ направить в страну миротворцев. Первый борт с военными уже прибыл в Алматы.
Ранее в ходе экстренного заседания кабмина КР Акылбек Жапаров озвучил, что Кыргызстан также готов оказать поддержку Казахстану в рамках ОДКБ.
Источник: bulak.kg
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