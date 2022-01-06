Корреспонденты казахской службы радио "Азаттык" попали в Алматы под обстрел.
Об этом "Настоящему Времени" рассказал директор службы Торокул Дооров.
Нападение на сотрудников редакции произошло днем 5 января на центральной площади в Алматы, когда митингующие брали штурмом здание акимата.
Неизвестные открыли огонь по демонстрантам и журналистам, находящимся на площади. По словам Доорова, неизвестно, это были силовики или провокаторы, поскольку выстрел был произведен из машины без номеров.
Как утверждают попавшие под обстрел журналисты, стрелявшие целились именно в них, поскольку этот же автомобиль ранее их преследовал. Корреспонденту и оператору едва удалось выбраться с центральной площади, подчеркивает Дооров.
Он также рассказал, что работа казахского бюро в стране полностью парализована, поскольку интернет блокируется, а телефонная связь работает с серьезными перебоями.
Источник радио "Азаттык"
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!