Журналисты казахской службы радио "Азаттык" попали в Алматы под обстрел

Корреспонденты казахской службы радио "Азаттык" попали в Алматы под обстрел.

Об этом "Настоящему Времени" рассказал директор службы Торокул Дооров.

Нападение на сотрудников редакции произошло днем 5 января на центральной площади в Алматы, когда митингующие брали штурмом здание акимата.

Неизвестные открыли огонь по демонстрантам и журналистам, находящимся на площади. По словам Доорова, неизвестно, это были силовики или провокаторы, поскольку выстрел был произведен из машины без номеров.

Как утверждают попавшие под обстрел журналисты, стрелявшие целились именно в них, поскольку этот же автомобиль ранее их преследовал. Корреспонденту и оператору едва удалось выбраться с центральной площади, подчеркивает Дооров.

Он также рассказал, что работа казахского бюро в стране полностью парализована, поскольку интернет блокируется, а телефонная связь работает с серьезными перебоями.

Источник радио "Азаттык"