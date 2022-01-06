В салоне авто нашли труп женщины. Задержан подозреваемый в убийстве

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Задержанный водворен в ИВС.

Вчера, 5 января, в Кара-Суйском районе Ошской области в салоне автомобиля Hyundai Sonata сотрудники УОБДД обнаружили труп молодой женщины. Водителя машины - 38-летнего М. А. - задержали по подозрению в убийстве.

Осмотр тела показал, что на шее убитой 30-летней женщины был платок, а под ним заметны красные следы. Труп отправили на экспертизу.

Подозреваемый рассказал, что умершая женщина - его вторая жена. Накануне убийства между ними произошел конфликт в машине. Ссора переросла в драку. Тогда подозреваемый ударил супругу кирпичом по руке, а затем по лицу. Когда она упала, он стал душить ее платком. Увидев, что супруга не двигается, подозреваемый погрузил тело в салон машины и собирался уехать, однако приехала милиция.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Задержанный водворен в ИВС. Идет следствие.

Источник:kaktus.media