Кыргызстанцы находящиеся в Казахстане  могут звонить в Генконсульство КР

Кыргызско-казахстанские контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме.
В связи с последними событиями в Казахстане Министерство иностранных дел Кыргызстана призывает соотечественников, находящихся на территории города Алматы и других городах, при острой необходимости обращаться в Генеральное консульство Кыргызстана в Алматы.
Позвонить в Генконсульство можно по номерам: +7 777 8150072 Кайрат Жакыпов +7 777 0371448 Гульзат Абдурасулова +7 777 0275596 Жаркынай Сансызбаева +7 775 4634295 Медер Сапаралиев.
Вместе с тем, Министерство иностранных дел Кыргызстана убедительно просит соотечественников соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания.
«Кыргызско-казахстанские контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме. В случае необходимости граждане Кыргызской Республики, желающие вернуться на Родину, могут беспрепятственно пересечь казахстанско-кыргызскую государственную границу. В свете резкого обострения ситуации в Казахстане принято решение об отмене требования обязательного предъявления ПЦР тестов для всех пересекающих кыргызско-казахскую границу граждан КР и иностранцев», – сообщает МИД Кыргызстана.
Источник: reporter.kg
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