Во всем Казахстане отключили интернет

По всему Казахстану отключили интернет.

Об этом со ссылкой на данные организации NetBlocks пишет российский сайт РБК.

Уточняется что проблемы с доступом к интернету в республике начались еще накануне, 4 января. Во второй половине 5 января этот сбой «перерос в отключение Сети по всей стране».