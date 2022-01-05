ГКНБ: Из Таджикистана без объяснения причин выдворили 50 кыргызстанцев

Из Таджикистана выдворили 50 граждан Кыргызстана, сообщает Погранслужба ГКНБ КР.
По данным ведомства, в 20:20 2 января в пункте пропуска «Карамык-автодорожный» из Таджикистана в Кыргызстан перешли 47 граждан КР. Отмечается, что эти граждане проживают в Жергетальском районе Таджикистана, члены их семей являются гражданами РТ и проживают в Таджикистане.
Также 4 января с территории Таджикистана выдворили еще 3 граждан КР.
«Граждане КР прошли временную регистрацию в Жергетальском, Мургабском районах и Горном Бадахшане. Несмотря на это, власти Таджикистана выдворили их, не объяснив причин и не дав возможность попрощаться с родными», — добавили в Погранслужбе.
Источник: Булак.кж
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