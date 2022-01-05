В Алматы митингующие избили сотрудников скорой помощи, — СМИ

В Наурызбайском районе перекрыт доступ машине скорой помощи с пациентом к приемному покою ГКБ № 7.

В комендатуре Алматы сообщили, что сторонники беспорядков препятствуют работе скорой помощи, наносят ущерб медработникам и громят социальные объекты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным Управления общественного здоровья Алматы, в результате противоправных действий пострадали пять сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя и три медработника. Пострадавших доставили в стационары города. Были уничтожены две машины скорой помощи, в городском кардиологическом центре разбиты стекла приемного покоя и клинико-диагностического отделения. У здания ПМСП Алмалинского района зафиксирован акт вандализма.

В Наурызбайском районе перекрыт доступ машине скорой помощи с пациентом к приемному покою ГКБ № 7. Кроме того, сторонники деструктивных действий останавливают кареты скорой и препятствуют госпитализации детей в больницы.

«Данные действия мешают оказывать своевременную медицинскую помощь пациентам и ставят под угрозу здоровье и жизни горожан» , — заявили в комендатуре Алматы.



Источник: reporter.kg