В Казахстане задержаны более 200 митингующих

В Казахстане за нарушение общественного порядка задержаны более 200 человек.

Об этом сообщается на сайтие МВД республики.

«В результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин», – пишет МВД.

По его данным, по 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования.

Источник: reporter.kg