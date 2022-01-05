Что требуют демонстранты в Казахстане?

В ночь на 5 января в других городах страны также прошли акции протеста.
Протесты в Казахстане начались в Мангистауской области 2 января в городе Жанаозене после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в западных регионах заправляют большинство автомобилей.
В ночь на 5 января в других городах страны также прошли акции протеста. На улицы вышли тысячи человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области с 1:30 5 января до полуночи 19 января.
Несмотря на режим ЧП люди выходят на улицы до сих пор. Их требования:
- Снижение цен на продукты питания;
- Снижение цен на ГСМ;
- Снижение возраста выхода на пенсию 58/60 лет;
- Полная отставка правительства;
- Освобождение всех заключенных, задержанных во время демонстрации;
- Повышение заработной платы простому народу;
- Упразднение всех дочерних предприятий национальных компаний;
- Отмена утильсбора;
- Отмена платных дорог для казахстанского автотранспорта;
- Повышение минимальной пенсии;
- Повышение детских пособий;
- Встреча с президентом Касым-Жомарт Токаевым, политические требования.