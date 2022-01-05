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У Камчыбека Ташиева не выявили коронавирус

У главы ГКНБ Камчыбека Ташиева коронавирус не выявили.

 

Об этом СМИ сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Напомним, Ташиева госпитализировали 4 января в «красную зону» Республиканской инфекционной больницы с пневмонией.

По словам Бейшеналиева, глава ГКНБ идет на поправку. «У него нижнедолевая пневмония. Состояние удовлетворительное, идет на поправку. Тест на коронавирус показал отрицательный результат, сейчас он находится под наблюдением врачей», — сказал он.


Источник: Булак

           

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